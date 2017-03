Pesto di Lattuga e Mandorle Velocissimo - Per Pasta e Tartine

ATTENZIONE! La traduzione nutrizionale non tiene conto della presenza di sale, pepe, succo di limone e aglio in polvere, che sono presenti in quantità variabili ma molto contenute.

Il Pesto di Lattuga e Mandorle è un alimento che appartiene al gruppo dei sughi da condimento.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati, infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i glucidi semplici e i peptidi a basso valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità elevate, mentre il colesterolo è assente.

Il Pesto di Lattuga e Mandorle non è indicato nella dieta per il sovrappeso, mentre non sembra avere alcuna controindicazione verso le patologie del metabolismo (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, diabete mellito tipo 2 e iperglicemia).

Non contiene glutine e si presta all'alimentazione per la celiachia.

Non contiene lattosio e risulta idoneo alla nutrizione per questo tipo di intolleranza alimentare.

L'abbondanza di fibre può aumentare il movimento intestinale.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana, a quella vegana e alla crudista.

La porzione media varia in base all'utilizzo gastronomico; accompagnando un primo piatto può corrispondere a 30-60g (circa 80-160 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 263.00 Kcal Carboidrati: 6.70 g

Proteine: 4.80 g Grassi: 24.30 g di cui saturi: 3.17g

di cui monoinsaturi: 17.35g

di cui polinsaturi: 3.74 g Colesterolo: - mg

Fibre: 3.60 g