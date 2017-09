Dal punto di vista nutrizionale, le 2 Marinature per il Pollo alla Griglia di Alice possono essere considerate ingredienti di condimento, anche se vengono utilizzate in maniera diversa; infatti, le marinature entrano in contatto con l’alimento solo prima della cottura e non dopo.

Hanno un apporto energetico medio, fornito principalmente dai lipidi dell’olio, seguiti dai glucidi e infine da poche proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi e i carboidrati semplici; i peptidi (a basso valore biologico) e le fibre (abbondanti), contenuti negli ingredienti solidi, non vanno ad arricchire l’alimento finito.

Il colesterolo è assente.

Queste 2 Marinature per il Pollo alla Griglia non hanno controindicazioni degne di nota; possono essere consumate sia in caso di sovrappeso che in presenza di malattie metaboliche.

Per far sì che non abbiano un impatto negativo sull’apporto calorico complessivo, è consigliabile evitare l’aggiunta di altri ingredienti a ricetta finita.

Non contengono lattosio e glutine, ragion per cui si prestano al regime alimentare per le relative intolleranze.

Sono ammesse dalla filosofia vegana e vegetariana.

La porzione media, ovvero la quantità di marinatura che rimane nell’alimento fino al suo consumo, non è quantificabile.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 169.00 Kcal Carboidrati: 12.20 g

Proteine: 1.20 g Grassi: 13.20 g di cui saturi: 2.25g

di cui monoinsaturi: 9.45g

di cui polinsaturi: 1.49 g Colesterolo: - mg

Fibre: 2.00 g