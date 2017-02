La Maionese di Cavolfiore Senza Uova è un alimento che appartiene al gruppo dei condimenti.

Ha un apporto energetico significativo ma parecchio inferiore a quello della maionese tradizionale.

L'energia è fornita principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e infine dai glucidi.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i peptidi a basso valore biologico e i carboidrati semplici.

Le fibre sono presenti in quantità discreta e il colesterolo pare assente.

La Maionese di Cavolfiore Senza Uova si presta alla maggior parte dei regimi alimentari ma si raccomanda di limitarne la frequenza di consumo e la porzione media in caso di sovrappeso.

Non arreca nessun disturbo a chi soffre di malattia celiaca e intolleranza al lattosio.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana e a quella vegana.

La porzione media come condimento è di 10-30g (circa 20-65kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 216.00 Kcal Carboidrati: 1.80 g

Proteine: 2.00 g Grassi: 22.40 g di cui saturi: 3.62g

di cui monoinsaturi: 16.69g

di cui polinsaturi: 2.06 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.50 g