ATTENZIONE! Anche il commento nutrizionale si riferisce ai dati raccolti dalla traduzione chimica degli ingredienti, non tiene conto della procedura di filtraggio.

Il Latte di Nocciole è un alimento che appartiene al gruppo delle bevande dolci.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i glucidi semplici e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità elevate mentre il colesterolo è assente.

Il Latte di Nocciole non è particolarmente indicato nella dieta per il sovrappeso, ma si presta al trattamento nutrizionale delle patologie metaboliche.

Non contiene glutine ed è adatto all'alimentazione per la celiachia.

Non contiene lattosio e risulta idoneo alla nutrizione per questo tipo di intolleranza alimentare.

L'abbondanza di fibre può aumentare il movimento intestinale.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana, a quella vegana e alla crudista.

La porzione media come spuntino è di 150 ml ma, per la mancanza di dati più accurati, non è possibile stabilirne il contenuto energetico.

I valori nutrizionali sono stati calcolati sugli ingredienti crudi; in merito alle fibre, ricordiamo che la porzione solida andrebbe eliminata; pertanto il valore reale è molto inferiore rispetto a quanto riportato in tabella.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 284.00 Kcal Carboidrati: 13.40 g

Proteine: 6.00 g Grassi: 23.30 g di cui saturi: 1.79g

di cui monoinsaturi: 18.27g

di cui polinsaturi: 3.18 g Colesterolo: - mg

Fibre: 3.90 g