La Fonduta al Formaggio Senza Uova è una ricetta che appartiene al gruppo delle salse.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e infine dai carboidrati.

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, i peptidi ad alto valore biologico e i glucidi semplici.

Non contiene fibre; nonostante l’assenza delle uova, il contenuto di colesterolo è significativo.

E’ priva di glutine ma ricchissima di lattosio e contiene istamina.

Quella della Fonduta al Formaggio Senza Uova è una ricetta che non si presta a tutti i regimi alimentari.

E’ controindicata per la dieta in caso di sovrappeso e contro le patologie metaboliche, soprattutto l’ipercolesterolemia (nonostante contenga meno colesterolo rispetto alla ricetta tradizionale, grazie all’assenza di uova, è comunque ricca di acidi grassi saturi).

Dev’essere evitata nell’intolleranza al lattosio e nell’ipersensibilità all’istamina; al contrario, non ha controindicazioni per la celiachia.

Essendo priva di uova, si presta all’alimentazione delle persone allergiche a questo alimento.

Idonea alla filosofia vegetariana, è invece rifiutata da quella vegana.

La porzione media di Fonduta al Formaggio Senza Uova è di 40 g (circa 105 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 264.00 Kcal Carboidrati: 2.40 g

Proteine: 15.20 g Grassi: 21.60 g di cui saturi: 13.88g

di cui monoinsaturi: 6.61g

di cui polinsaturi: 1.06 g Colesterolo: 73.80 mg

Fibre: - g