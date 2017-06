Curry Fatto in Casa

Se dico Masala, che cosa vi viene in mente? Forse, il termine non vi dice molto… Allora proviamo con il termine “Curry”: avete capito a che cosa mi riferisco, giusto?

Il Curry è un composto costituito da una potente miscela di spezie, molto utilizzato in Oriente per insaporire zuppe, stufati e altre innumerevoli ricette. Il sapore e l’intensità del curry possono variare in base alla marca: alcuni sono molto forti e piccanti, altri sono delicati e leggeri. Prepariamolo in casa e personalizziamo il curry scegliendo le spezie che ci piacciono di più.

Video della Ricetta