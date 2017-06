Burro Aromatizzato Spalmabile

Vi piace spalmare il burro sul pane per una merenda peccaminosa? Ma dovete ricordarvi di rimuovere il panetto per tempo: il burro troppo freddo non si riesce a spalmare come si deve.

O forse no…

Ho la soluzione per voi: scopriremo come rendere spalmabile il burro! In più, lo arricchiremo di profumo con un trito di spezie.

Video della Ricetta