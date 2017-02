Piadizza A Modo Mio - Pizza Farcita in Padella

Qualche idea alternativa

In alternativa alla farina di farro, è possibile utilizzare farina integrale di frumento, farina di avena o farina di segale. Per tutte le preparazioni, si consiglia comunque di usare una certa quantità di farina Manitoba, ovvero una farina forte in grado di formare molto glutine a contatto dei liquidi, caratteristica indispensabile per ottenere un impasto morbido e soffice.

Come alternativa al lievito di birra secco, è possibile utilizzare 3 g di lievito di birra fresco o lievito madre in dosi pari al 30% rispetto al peso della farina.