Pane Integrale Senza Impasto - No Knead Bread

Quello Integrale Senza Impasto è uno specifico tipo di pane.

Ha un apporto energetico basso, ma la stima in tabella è stata effettuata prendendo in considerazione gli ingredienti crudi; come sappiamo, la cottura tende a disidratare l’impasto aumentando le calorie per unità di peso.

L’energia viene fornita principalmente dai carboidrati, seguiti dai protidi e infine dai lipidi.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi polinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Il colesterolo è assente e le fibre molto abbondanti.

Il Pane Integrale Senza Impasto è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari; non ha alcuna controindicazione. ma richiede una riduzione della porzione media nella dieta contro il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2 e l’ipertrigliceridemia.

E’ privo di lattosio e contiene glutine; per questa ragione, può essere assunto dagli intolleranti allo zucchero del latte, ma non dai celiaci.

L’apporto considerevole di fibre può aumentare la peristalsi intestinale.

Rispetta sia la filosofia vegetariana, sia quella vegana.

La porzione media è di circa 50 g per volta, ma varia in base alla composizione totale della dieta (non è possibile stabilire con precisione le calorie a cotto; potrebbero aggirarsi intorno alle 120-130 kcal per porzione).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 190.00 Kcal Carboidrati: 40.40 g

Proteine: 8.10 g Grassi: 0.70 g di cui saturi: 0.17g

di cui monoinsaturi: 0.11g

di cui polinsaturi: 0.42 g Colesterolo: - mg

Fibre: 4.20 g