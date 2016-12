Focaccia Ripiena Veloce Senza Lievitazione

Come si preparano gli spinaci?

Gli spinaci freschi vanno sciacquati molto bene in acqua fresca per eliminare ogni traccia di impurità e terriccio. Successivamente, gli spinaci si possono cuocere a vapore per una decina di minuti o fino a quando saranno morbidi.

Una volta cotti e strizzati, gli spinaci sono pronti per essere insaporiti in padella con un filo d’olio, sale, pepe ed aglio. Per velocizzare i tempi, si possono utilizzare spinaci congelati.

In alternativa agli spinaci si possono utilizzare erbette (es. biete).