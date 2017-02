Cornbread - Pane di Mais Senza Glutine

Lo sapevi che…

La farina di riso non compare nella ricetta tradizionale: infatti, la versione che abbiamo proposto è stata pensata anche per le persone intolleranti al glutine.

Chi non è affetto da celiachia, può a piacere sostituire la farina di riso con farina bianca.

Ancora, nella ricetta originale del cornbread compare il burro, qui sostituito dall’olio extravergine. Il cornbread è un pane tipicamente americando, spesso consumato durante il Ringraziamento, ma la sua capacità di assorbire i sughi lo rende indicato per essere servito in qualsiasi occasione e insieme a qualsiasi pietanza che richieda di essere assorbita.