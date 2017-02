ATTENZIONE! I valori qui a fianco sono ottenuti per traduzione chimica dell'impasto crudo e della farcitura a base di marmellata a ridotto tenore di zuccheri aggiunti.

Le Brioches Vegane Soffici sono alimenti che appartengono al gruppo dei dolci da forno.

Hanno un apporto energetico medio, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi saturi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità elevate, mentre il colesterolo pare assente.

Nonostante risultino “più leggere” di quelle tradizionali, le Brioches Vegane Soffici non sono particolarmente indicate nella dieta per il sovrappeso, per l'ipertrigliceridemia, per l'iperglicemia e per il diabete mellito tipo 2; nonostante l'assenza di colesterolo, la quantità di grassi saturi le rende poco adatte anche per la dieta dell'ipercolesterolemico.

Contengono glutine e non si prestano all'alimentazione per la celiachia.

Non contengono lattosio e si prestano alla nutrizione per questo tipo di intolleranza alimentare.

L'abbondanza di fibre potrebbe aumentare la peristalsi intestinale.

La ricetta è pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana e a quella vegana.

La porzione media come alimento da prima colazione è di 40g di pasta + 10 g di marmellata (circa 135kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 268.00 Kcal Carboidrati: 49.00 g

Proteine: 6.30 g Grassi: 6.60 g di cui saturi: 5.01g

di cui monoinsaturi: 0.78g

di cui polinsaturi: 0.78 g Colesterolo: - mg

Fibre: 2.90 g