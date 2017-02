Le Palline di Gelato Ricoperte di Cioccolato sono alimenti che appartengono al gruppo dei dessert.

Hanno un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai glucidi e infine dalle proteine.

I carboidrati sono prevalentemente semplici, gli acidi grassi saturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità considerevoli e il colesterolo pare rilevante.

Le Palline di Gelato Ricoperte di Cioccolato non si prestano a tutti i regimi alimentari; sono escluse in caso di sovrappeso, iperglicemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia.

Non arrecano danni a chi soffre di malattia celiaca ma sono da escludere per l'intolleranza al lattosio.

Accettati dalla filosofia latto ovo vegetariana, non sono invece tollerati da quella vegana (per la quale il gelato dovrebbe essere a base di latte vegetale).

La porzione media come spuntino o dessert è di 25-30g (85-100kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 333.00 Kcal Carboidrati: 36.20 g

Proteine: 4.70 g Grassi: 19.80 g di cui saturi: 13.46g

di cui monoinsaturi: 5.66g

di cui polinsaturi: 0.66 g Colesterolo: 22.70 mg

Fibre: 1.80 g