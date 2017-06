Ice Cream in a Bag - Gelato alla Panna preparato con Ghiaccio e Sale Senza Gelatiera

La spiegazione chimica

Mescolati, ghiaccio e sale formano una miscela chiamata “eutettica” in cui avviene una reazione di natura fisico-chimica: il sale liquefa il ghiaccio, si forma gradatamente una fase liquida la cui temperatura risulta più bassa rispetto a quella dei singoli componenti.

Come si traduce questa reazione?

Per permettere al sale di trasformare il ghiaccio in acqua (fusione), il sistema richiede calore dall’ambiente: per questo, il ghiaccio continua a sciogliersi fino a raggiungere una temperatura di -21°C (si parla di “temperatura eutettica, ovvero una miscela di sostanze in cui il punto di fusione risulta inferiore rispetto a quello delle singole sostanze che lo costituiscono”).

Quando il ghiaccio si è completamente trasformato in acqua, la temperatura inizia a crescere fino a raggiungere quella ambiente.