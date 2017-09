Gelato Biscotto - Senza Gelatiera - Facile e Veloce

Qual è la merenda dell’estate per antonomasia? IL GELATO, ovviamente: oggi lo prepareremo in casa in una variante estremamente facile, veloce e pratica! Tranquilli, non serve la gelatiera: ci occorrono semplicemente dei biscotti, della panna e altri ingredienti accessori! Prepariamo in casa i Gelati biscotto (senza gelatiera!)!

Video della Ricetta