Zuppa Inglese Vegan alle Fragole

Zuppa inglese tradizionale

La zuppa inglese classica si prepara inzuppando il pan di spagna o i savoiardi in una soluzione a base di alchermes. Come alternativa, vi proponiamo la versione con i biscotti vegani inzuppati in una bagna di fragole: il colore rosso delle fragole ricorda quello dell’alchermes.

Chi desidera, può sostituire i biscotti di soia con il pan di spagna vegano.

La ricetta classica prevede l’uso di crema al cioccolato e alla vaniglia, entrambe a base di uova: la versione proposta in questa ricetta è completamente senza colesterolo.