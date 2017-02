ATTENZIONE! Non è possibile stabilire con certezza la quantità di saccarosio trattenuta dalla radice di zenzero durante la canditura. I valori riportati a fianco sono verosimili ma stimati in maniera approssimativa.

Lo Zenzero Candito Fatto in Casa è una ricetta che rientra tra gli snack dolci.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dagli zuccheri semplici, seguiti dalle proteine e infine dai lipidi.

Contiene fibre in quantità media. Il colesterolo è assente.

Lo Zenzero Candito Fatto in Casa non si presta ai regimi alimentari di chi soffre di sovrappeso, iperglicemia, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

L'assenza di latticini e di glutine rende questa ricetta adatta all'alimentazione degli intolleranti al lattosio e dei celiaci.

Si tratta di un alimento adatto alla filosofia latto ovo vegetariana e vegana.

La porzione media, da utilizzare come spuntino, non dev'essere superiore ai 30-50g (60-100 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 198.00 Kcal Carboidrati: 51.00 g

Proteine: 1.10 g Grassi: 0.30 g di cui saturi: 0.12g

di cui monoinsaturi: 0.09g

di cui polinsaturi: 0.09 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.20 g