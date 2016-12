Tortine alle Carote - Tipo Camille

Quella delle Tortine alle Carote è una ricetta che appartiene al gruppo dei dolci.

Ha un apporto calorico medio-alto, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati, infine dalle proteine.

Gli acidi grassi risultano prevalentemente insaturi, i glucidi complessi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono abbondanti e il colesterolo significativo.

Le Camille non si prestano a tutti i regimi alimentari. Vengono considerate inappropriate (soprattutto in porzioni rilevanti) nella dieta consuetudinaria del soggetto in sovrappeso e/o affetto da patologie del ricambio (iperglicemia e diabete mellito tipo 2, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, ipertensione ecc).

Contenendo latticini e prodotti a base di grano non si presta alla dieta dell'intollerante al lattosio e per la celiachia.

La ricchezza in fibre può aumentare la peristalsi intestinale.

Si tratta di un alimento adatto alla filosofia vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media è di circa 30-50g (70-120kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 239.00 Kcal Carboidrati: 32.10 g

Proteine: 6.30 g Grassi: 10.40 g di cui saturi: 1.59g

di cui monoinsaturi: 4.36g

di cui polinsaturi: 4.48 g Colesterolo: 45.80 mg

Fibre: 1.90 g