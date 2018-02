Torta di Mele Ferrarese - Tenerina alle Mele

Avevo sempre mangiato la Torta Tenerina al Cioccolato, ma non ne avevo ancora sentito parlare della sua versione "alle mele"! Ebbene, la mia amica Giovanna me l'ha fatta assaggiare e… me ne sono innamorata! Una torta bassa, cremosissima, che assomiglia a una frittata di mele: scoprite la ricetta.