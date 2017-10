Torta Semplice con Zucchero di Cocco - Per Diabetici

Quella della Torta Semplice con Zucchero di Cocco è una ricetta che appartiene al gruppo dei dolci.

Ha un apporto calorico non troppo elevato, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono molto abbondanti e il colesterolo è significativo.

Contiene anche lattosio e glutine.

La Torta Semplice Per Diabetici è un alimento che non si presta alla dieta ordinaria per il sovrappeso, anche se può essere inserita di tanto in tanto con porzioni ragionevoli nel regime alimentare contro le patologie del metabolismo.

Si consiglia di evitarla in caso di celiachia e intolleranza al lattosio.

Viene ammessa dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La grossa concentrazione di fibre aumenta sensibilmente la motilità intestinale.

La porzione media di Torta Semplice con Zucchero di Cocco è di 30-50 g (65-110 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 216.00 Kcal Carboidrati: 33.00 g

Proteine: 5.70 g Grassi: 7.70 g di cui saturi: 1.65g

di cui monoinsaturi: 2.38g

di cui polinsaturi: 3.65 g Colesterolo: 45.80 mg

Fibre: 4.30 g