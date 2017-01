Torta Pupazzo di Neve

Come si prepara il pan di spagna?

Per preparare il pan di spagna, seguire queste indicazioni.

Sgusciare 5 uova e versarle in una ciotola insieme a 150 g di zucchero a velo e la scorza grattugiata di un limone bio. Sbattere il comporto con le fruste elettriche per almeno 15 minuti. Mescolare delicatamente la crema di uova ottenuta (che dev’essere gonfia e soffice) con 75 g di farina bianca e con 75 g di amido di riso oppure amido di frumento. Versare l’impasto in uno stampo rettangolare (dimensioni: 20 X 30 cm) precedentemente imburrato ed infarinato. Cuocere in forno caldo a 160°C per 30 minuti circa.