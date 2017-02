Torta Matta - Crazy Cake Senza Uova, Burro, Latte, Lievito

La Torta Matta è un alimento che appartiene al gruppo dei dolci.

Ha un apporto energetico medio, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi, infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi polinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità elevate mentre il colesterolo è assente.

La Torta Matta è pertinente anche nella dieta per le malattie del metabolismo, ma è necessario ridurre la porzione media soprattutto in caso di obesità, iperglicemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia.

Non si presta alla dieta per la celiachia.

Non ha controindicazioni nella dieta per l'intolleranza al lattosio.

L'abbondanza di fibre potrebbe aumentare la peristalsi intestinale.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana e a quella vegana.

La porzione media come spuntino è di 30-40g (circa 80-105kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 260.00 Kcal Carboidrati: 44.70 g

Proteine: 4.30 g Grassi: 8.40 g di cui saturi: 1.83g

di cui monoinsaturi: 2.48g

di cui polinsaturi: 4.07 g Colesterolo: - mg

Fibre: 2.40 g