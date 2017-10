La Torta di Mais con Mele – Senza Glutine di Alice è un alimento che appartiene al gruppo dei dessert.

Ha un apporto energetico medio, non eccessivo, prevalentemente fornito dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono tendenzialmente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi a medio-alto valore biologico.

Le fibre sono non sono molto abbondati, mentre il colesterolo è rilevante.

Questa Torta di Mais con Mele può essere utilizzata anche nei regimi nutrizionali contro le patologie del metabolismo e l’obesità, a patto che la porzione e la frequenza di consumo risultino adeguate.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione in caso di diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

E’ adatta all’alimentazione del celiaco e dell’intollerante allo zucchero del latte, perché senza glutine e senza lattosio.

Non ha controindicazioni per il regime alimentare vegetariano, ma non è ammessa dalla filosofia vegana.

La porzione media di Torta di Mais con Mele di Alice è di 50 g (90 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 179.00 Kcal Carboidrati: 39.20 g

Proteine: 3.90 g Grassi: 1.80 g di cui saturi: 0.62g

di cui monoinsaturi: 0.73g

di cui polinsaturi: 0.43 g Colesterolo: 67.30 mg

Fibre: 0.80 g