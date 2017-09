Torta al Cocco Velocissima - Senza Farina e Burro - Buon Compleanno Alice

La Torta al Cocco Velocissima è un alimento che rientra nel gruppo dei dolci.

Ha un apporto energetico elevato, conferito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono tendenzialmente saturi, i glucidi semplici e i peptidi a medio - alto valore biologico.

Le fibre e il colesterolo sono molto elevati.

La Torta al Cocco Velocissima non si presta alla dieta contro il sovrappeso e l’ipercolesterolemia.

Contiene poco lattosio, ragion per cui non si presta al regime alimentare degli intolleranti più sensibili allo zucchero del latte.

Non contiene glutine e può essere consumata dai celiaci.

L’abbondanza di fibre potrebbe aumentare la motilità intestinale.

E’ ammessa dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media è di circa 30 g (110 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 365.00 Kcal Carboidrati: 18.10 g

Proteine: 6.10 g Grassi: 30.30 g di cui saturi: 24.09g

di cui monoinsaturi: 5.25g

di cui polinsaturi: 0.98 g Colesterolo: 147.00 mg

Fibre: 7.70 g