Una colazione paradisiaca? Iniziamo con la Torta Angelica (giusto per rimanere in tema). Si tratta di una torta soffice scenografica, buona quanto bella: una sorta di corona di pan brioches farcita con golosità! Vi propongo una farcitura di cioccolato, uvetta e canditi, nella versione senza burro! Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/Tv/Ricette/Dolci_Dessert/torta-angelica.html

Carta di Identità della Ricetta

DIFFICOLTÀ: difficile

PER QUANTE PERSONE: 8 persone

COSTO: basso

TEMPO DI PREPARAZIONE: 60 minuti

NOTE: 1 ora per la preparazione; 4 ore per le lievitazioni; 20 minuti per la cottura

Categoria Ricetta: Dolci e Dessert / Ricette per Vegetariani / Ricette di Natale / Torta Angelica senza Burro