Quella della Torta all’Acqua con le Fragole è una ricetta che appartiene al gruppo dei dolci.

Le calorie provengono soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi polinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Il colesterolo è assente e le fibre presenti in media quantità.

Quella della Torta all’Acqua con le Fragole è una ricetta che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, esclusi quelli per il sovrappeso, l’iperglicemia o il diabete mellito tipo 2 e l’ipertrigliceridemia.

Contiene glutine, per cui non si presta alla dieta per la celiachia.

Non contiene lattosio e si presta alla dieta contro l’intolleranza verso lo zucchero del latte.

E’ ammessa dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media è di circa 30-50 g (70-115 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 233.00 Kcal Carboidrati: 39.30 g

Proteine: 4.10 g Grassi: 7.70 g di cui saturi: 1.21g

di cui monoinsaturi: 2.44g

di cui polinsaturi: 4.09 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.20 g