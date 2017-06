I Taralli Dolci Glassati sono alimenti molto energetici, che appartengono al gruppo dei dolci.

L’energia è fornita principalmente dai glucidi, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi monoinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Non contengono colesterolo e le fibre sono molto abbondanti.

I Taralli Dolci Glassati costituiscono una ricetta che non si presta a tutti i regimi alimentari.

Sono da evitare in caso di sovrappeso, iperglicemia o diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Contengono glutine e non sono concessi nell’alimentazione del celiaco.

Non apportando lattosio, si prestano alla nutrizione dell’intollerante allo zucchero del latte.

Sono inoltre ammessi dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media come spuntino corrisponde a circa 30 g (100 kcal) di Taralli Dolci Glassati.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 301.00 Kcal Carboidrati: 58.30 g

Proteine: 7.10 g Grassi: 6.00 g di cui saturi: 1.34g

di cui monoinsaturi: 3.84g

di cui polinsaturi: 0.82 g Colesterolo: 8.30 mg

Fibre: 1.00 g