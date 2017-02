Susamielli - Biscotti a S

Quella dei Susamielli è una ricetta che rientra nel gruppo dei dessert.

I biscotti hanno un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

Le fibre sono molto abbondanti e il colesterolo è presente in quantità irrilevanti.

I Susamielli non si prestano ai regimi alimentari di chi soffre di: sovrappeso, iperglicemia o diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Contengono latte, anche se in quantità molto ridotte; potrebbero non essere idonei agli intolleranti al lattosio più sensibili. Contenendo glutine, non si prestano alla dieta del celiaco.

Si tratta di un alimento adatto alla filosofia latto ovo vegetariana ma non di quella vegana.

La porzione media è di circa 20-30g (70-105kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 354.00 Kcal Carboidrati: 68.20 g

Proteine: 7.80 g Grassi: 7.40 g di cui saturi: 0.64g

di cui monoinsaturi: 5.22g

di cui polinsaturi: 1.52 g Colesterolo: 0.20 mg

Fibre: 2.80 g