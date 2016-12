Strudel di Mele Integrale e Vegano

Breve ripasso: come si preparare la pasta sfoglia vegana?

Impastare farina integrale, olio, sale ed acqua fino ad ottenere un impasto che ricorda quello della pasta fresca. Avvolgere la pasta nella pellicola e lasciar riposare per 15 minuti. Riprendere l’impasto e stenderlo in fogli sottilissimi, aiutandosi con la sfogliatrice, ed avendo cura di infarinare ogni sfoglia con amido di riso. Sovrapporre i fogli ottenuti, pennellandoli con un generoso strato di olio, fino ad ottenere un grande foglio di pasta dalle dimensioni approssimative di 30 x 45 cm. Si consiglia di far riferimento al video.

In alternativa, si può usare semplice pasta brisè vegana.