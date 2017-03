Le Stelle Filanti e Coriandoli di Pasta Frolla sono alimenti che appartengono al gruppo dei dolci.

Hanno un apporto energetico significativo, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi saturi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità medie e il colesterolo risulta significativo.

Le Stelle Filanti e Coriandoli di Pasta Frolla non sono alimenti adatti all'alimentazione del soggetto in sovrappeso e di quello affetto da patologie del metabolismo (iperglicemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia).

Contengono glutine e devono essere esclusi dallo schema nutrizionale per questo genere di intolleranza.

Contengono anche piccole quantità di lattosio e possono infastidire i soggetti più sensibili a questo disaccaride.

Sono pertinenti alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media come spuntino è di 30 g (circa 95 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 324.00 Kcal Carboidrati: 61.30 g

Proteine: 7.20 g Grassi: 7.30 g di cui saturi: 4.21g

di cui monoinsaturi: 2.46g

di cui polinsaturi: 0.64 g Colesterolo: 93.00 mg

Fibre: 1.20 g