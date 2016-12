Spremuta di Melograno Facilissima

Qualche informazione sul melograno

Il melograno è un frutto chiamato precisamente “balaustra”: si tratta di una bacca pressoché unica nel suo genere. Il melograno è rivestito da un esocarpo coriaceo che accoglie circa 600 semini chiamati arilli. I semi sono ricchi di potassio e fosforo, mentre in quantità inferiore si annoverano sodio, magnesio e ferro. Essendo ricco di vitamina C e di polifenoli, il melograno vanta proprietà antiossidanti; il consumo frequente di succo di melograno è un’ottima abitudine per preservare l’organismo dall’aterosclerosi e proteggere le pareti dei vasi sanguigni e delle pareti gastriche. Inoltre, l’assunzione abituale di melograno sembra possa concorrere alla riduzione del colesterolo nel sangue. Per le sue proprietà, il melograno viene inserito nella lista degli ipotetici alimenti anticancro.