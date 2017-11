La Salsa alla Vaniglia è un condimento dolce per vari tipi di dessert.

Ha un apporto energetico contenuto, non troppo elevato ma rilevante, soprattutto considerando che va sommato a quello del dessert da condire.

Le calorie sono fornite soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente semplici, gli acidi grassi insaturi e i peptidi ad alto valore biologico. Le fibre sono praticamente assenti, mentre il colesterolo è elevato.

E’ presente una quantità significativa di lattosio, mentre non ci sono tracce di glutine.

La Salsa alla Vaniglia è una ricetta che non si presta a tutti i regimi alimentari. In quantità moderate e frequenza sporadica può essere mangiata anche dai soggetti in sovrappeso; meglio evitarla del tutto, così come tutti i dolci, in caso di obesità e patologie metaboliche conclamate (con particolare riferimento all’ipercolesterolemia, al diabete mellito tipo 2 e all’ipertrigliceridemia).

Si presta alla dieta vegetariana ma non a quella vegana. E’ ammessa nell’alimentazione dell’intollerante al lattosio, ma non in quella del celiaco.

La porzione media di Salsa alla Vaniglia è di 20-40 g (circa 25-50 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 128.00 Kcal Carboidrati: 19.90 g

Proteine: 4.40 g Grassi: 4.00 g di cui saturi: 1.74g

di cui monoinsaturi: 1.69g

di cui polinsaturi: 0.54 g Colesterolo: 147.00 mg

Fibre: - g