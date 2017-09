Pavesini Ripieni Facilissimi e Leggeri

Lo sapevi che…

Un accorgimento importante per ottenere ottimi dolcetti è passare molto velocemente i Pavesini nel latte: infatti, se vengono inzuppati eccessivamente, i biscotti tendono a diventare molli.

D’altro canto, è importante passarli in una bagna per far aderire il cocco. Per evitare che i Pavesini si inzuppino troppo, si consiglia di bagnare velocemente il “sandwich” intingendolo solo per metà, per poi rotolare la metà bagnata nel latte e di ripetere la stessa procedura per l’altra metà: l’obiettivo è quello di far rimanere i biscotti il meno possibile nel latte. In alternativa, i Pavesini farciti si possono pennellare con poco latte.