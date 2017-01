Alice Mazzo http://www.my-personaltrainer.it/images/alice-ricette-640.jpg https://www.facebook.com/RicettediAlice/

Pasticcini alle Mandorle - Petite Four: Segui la Video Ricetta, spiegazione dettagliata, lista ingredienti, materiale occorrente, proprietà nutrizionali, foto e tanto altro

Pasticcini alle Mandorle - Petite Four

NOTE: 15 minuti per la preparazione; 8 minuti per la cottura; 24 ore di riposo

Il commento di Alice - PersonalCooker

La preparazione è semplicissima anche se, come abbiamo visto, per ottenere un risultato speciale dobbiamo rispettare alcuni importanti accorgimenti! Potete conservarli in una scatola di latta per 1 mese (ma sono sicura finiranno prima del previsto: scommettiamo?).