La Pasta Frolla al Cacao è una ricetta che rientra nella categoria delle basi di pasticceria.

Ha un apporto calorico elevato, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono principalmente complessi, gli acidi grassi saturi e i peptidi ad alto e medio valore biologico.

Le fibre sono molto abbondanti, così come il colesterolo.

La Pasta Frolla al Cacao non si presta al regime alimentare del soggetto in sovrappeso e di quello affetto da patologie del metabolismo, quali: ipercolesterolemia, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Contiene glutine, ragion per cui viene esclusa dalla nutrizione per la celiachia.

Sono presenti piccole concentrazioni di lattosio; pertanto, le persone più sensibili allo zucchero del latte dovrebbero consumarla con attenzione.

Non è adatta alla filosofia vegana, ma non ha controindicazioni per quella vegetariana.

La porzione media di Pasta Frolla al Cacao dipende dalla ricetta nella quale viene utilizzata.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 340.00 Kcal Carboidrati: 58.10 g

Proteine: 6.30 g Grassi: 10.80 g di cui saturi: 6.41g

di cui monoinsaturi: 3.66g

di cui polinsaturi: 0.75 g Colesterolo: 105.60 mg

Fibre: 2.60 g