Lo sapevi che…

La ricetta originale non prevede l'uso del lievito per torte ma, per questa cottura nel microonde, consigliamo di aggiungerne un cucchiaino per far risultare il pan di spagna più soffice.

Per un risultato ottimale, si raccomanda di lavorare molto a lungo le uova con lo zucchero, e di preferire lo zucchero a velo per ottenere una consistenza più vellutata.