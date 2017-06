Mousse al Cioccolato 2 Ingredienti - Vegan

Che cos’è l’acquafaba?

L’acquafaba è il liquido di cottura dei ceci. Per un risultato ottimale, si consiglia di concentrare il brodo di cottura facendo evaporare l’acqua per 2-3 minuti a fiamma vivace.

Per velocizzare i tempi, è possibile utilizzare il liquido che si trova nei ceci in scatola: in questo caso, tuttavia, si consiglia di preferire prodotti biologici e con pochi conservanti. A differenza dei legumi cotti in casa, il liquido dei ceci in scatola contiene una certa dose di sale, ma la quantità sarà comunque ridotta e non influirà negativamente sul risultato finale.

L’acqua dei ceci, sottoposta a lavorazione meccanica con le fruste, ha capacità montanti per la presenza di alcune particolari sostanze, chiamate saponine: a contatto con l’acqua, le saponine sviluppano una schiuma stabile e persistente.

A piacere, si può aggiungere un cucchiaio di succo di limone alla massa: essendo ricco di vitamina C, il succo di limone favorisce la formazione della schiuma, stabilizzando il composto.