Le Merendine Paradiso sono alimenti che appartengono al gruppo dei dessert.

Hanno un apporto energetico significativo, fornito principalmente dai glucidi, seguiti dai lipidi, infine dalle proteine.

I carboidrati sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi saturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono insignificanti e il colesterolo pare molto rilevante.

Le Merendine Paradiso non si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. In particolare, andrebbero limitate in caso di sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperglicemia e diabete mellito tipo 2.

E' controindicato in caso di malattia celiaca e non si presta alla dieta per l'intolleranza al lattosio.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media come spuntino è di 50g (circa 110kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 219.00 Kcal Carboidrati: 29.90 g

Proteine: 4.80 g Grassi: 9.70 g di cui saturi: 5.94g

di cui monoinsaturi: 3.23g

di cui polinsaturi: 0.55 g Colesterolo: 87.80 mg

Fibre: 0.20 g