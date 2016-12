In qualunque modo decidiamo di servirle, le mele ci garantiscono ottimi piatti: il gusto di questi frutti deliziosi non tradisce! Ma, di certo, per apprezzarne il sapore non serve seguire ricette complicate: basta un po’ di zucchero, una grattugiata di limone ed un pizzico di cannella per ottenere un dessert leggero e sano. Prepariamo insieme le mele cotte, al forno!

