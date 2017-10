Ice Cream in a Cake - Plumcake-Gelato cotto al Forno

Vi piacciono i dolci molto zuccherati?

La torta non risulterà molto dolce perché il plumcake è pensato per essere apprezzato al mattino come alternativa al pan brioches o per essere accompagnato a marmellata. Chi desidera, può aggiungere 50-70 g di zucchero all’impasto per rendere il plumcake più dolce.