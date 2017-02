Le Frittelle di Mele sono alimenti che appartengono al gruppo dei dessert.

Hanno un apporto energetico medio, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dalle proteine e infine dai lipidi.

I glucidi sono prevalentemente semplici, gli acidi grassi insaturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in buona quantità e il colesterolo è significativo ma non troppo.

Le Frittelle di Mele non sono adatte all'alimentazione dei soggetti obesi e/o affetti da patologie metaboliche.

Contengono glutine e non sono ammesse nell'alimentazione per la celiachia.

Contengono lattosio e non risultano idonee alla dieta per questo tipo di intolleranza alimentare.

Sono pertinenti alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

Stimando che l'assorbimento di olio con la frittura è di almeno 10-15g ogni 100 g di alimento, la porzione media come spuntino è di 50 g (65 kcal di frittella + 55 kcal di olio assorbito = 120 kcal).

I valori nutrizionali sono stati calcolati utilizzando 100 grammi di ingredienti, senza considerare l'olio di frittura.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 135.00 Kcal Carboidrati: 31.30 g

Proteine: 2.70 g Grassi: 0.70 g di cui saturi: 0.28g

di cui monoinsaturi: 0.26g

di cui polinsaturi: 0.16 g Colesterolo: 22.90 mg

Fibre: 1.50 g