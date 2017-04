Le Finte Uova - Budino di Riso con Albicocche sono una ricetta poco calorica, che può essere utilizzata come dessert o spuntino.

Le calorie provengono soprattutto dai glucidi, seguiti in maniera poco rilevante dai protidi e dai lipidi.

I carboidrati sono tendenzialmente complessi, gli acidi grassi insaturi e le proteine a medio valore biologico.

Il colesterolo risulta assente e le fibre presenti non sono eccessive.

Le Finte Uova - Budino di Riso con Albicocche sono un alimento facilmente inquadrabile nella maggior parte dei regimi nutrizionali; tuttavia, in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia è consigliabile ridurne la porzione.

Non contenendo glutine e lattosio, si prestano alla dieta contro la celiachia e l’intolleranza allo zucchero del latte.

Sono ammesse dal regime nutrizionale vegetariano e vegano.

La porzione media come spuntino è di circa 60-80 g (80-130 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 164.00 Kcal Carboidrati: 38.30 g

Proteine: 3.50 g Grassi: 0.70 g di cui saturi: 0.17g

di cui monoinsaturi: 0.17g

di cui polinsaturi: 0.32 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.10 g