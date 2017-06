Crostata Senza Cottura Panna e Fragole

La Crostata Senza Cottura con Panna e Fragole è un alimento che rientra nella categoria dei dessert.

La Torta ha un apporto calorico elevato. L’energia viene fornita principalmente dai lipidi, seguiti dai glucidi e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono tendenzialmente saturi, i carboidrati complessi e i peptidi ad alto valore biologico.

Il colesterolo è significativo e le fibre carenti.

La Crostata Senza Cottura con Panna e Fragole non si presta a tutti i regimi alimentari; dev’essere limitata al consumo “una tantum” e in porzioni contenute, soprattutto in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia.

Contiene glutine e lattosio, ragion per cui non si presta alle diete per le rispettive intolleranze.

E’ ammessa dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media è di circa 50 g (120 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 244.00 Kcal Carboidrati: 21.50 g

Proteine: 4.50 g Grassi: 16.10 g di cui saturi: 8.51g

di cui monoinsaturi: 5.63g

di cui polinsaturi: 1.98 g Colesterolo: 41.30 mg

Fibre: 0.70 g