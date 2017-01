Crostata al Mou e Frutta Secca - Torta Engadina

La Crostata al Mou e Frutta Secca è un alimento che appartiene al gruppo dei dessert.

Ha un apporto energetico significativo, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, i glucidi semplici e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono abbondanti, così come il colesterolo.

Quello della Torta Engadina è un piatto che non si presta a tutti i regimi alimentari. La porzione è da ridurre soprattutto in caso di sovrappeso, iperglicemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia.

Non è un alimento adatto per la dieta del celiaco e dell'intollerante al lattosio.

La ricchezza di fibre può incrementare la peristalsi intestinale.

Viene accettata dalla filosofia latto ovo vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media come spuntino o alimento da prima colazione è di circa 30 g (115 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 386.00 Kcal Carboidrati: 46.00 g

Proteine: 7.00 g Grassi: 20.60 g di cui saturi: 6.99g

di cui monoinsaturi: 7.91g

di cui polinsaturi: 5.73 g Colesterolo: 77.00 mg

Fibre: 2.10 g