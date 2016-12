Crostata di Mele con Crema Pasticcera

Lo sapevi che…

In questa ricetta suggeriamo di farcire la pasta frolla con la crema pasticcera veloce. Tradizionalmente, la crema pasticcera si prepara seguendo una modalità differente: raccogliere i tuorli in una ciotola e lavorarli insieme allo zucchero per una decina di minuti. Nel frattempo, portare a bollore 400 ml di latte ed aromatizzare a piacere (es. vaniglia). Unire poi l’amido di mais, la scorza di limone e 100 ml di latte freddo, continuando a lavorare il composto con le fruste. Versare il composto di tuorli nel latte caldo, dunque portare a bollore mescolando continuamente con il frustino per evitare la formazione dei grumi. Una volta pronta, la crema pasticcera va coperta con un foglio di pellicola trasparente per evitare la formazione della crosticina superficiale.