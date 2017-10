Crespelle di Albumi Super-Proteiche

Qualche informazione in più…

In questa ricetta abbiamo utilizzato le proteine di soia (gusto neutro), ma si possono utilizzare altri tipi di proteine in polvere (es. proteine del siero del latte). Lo zucchero di cocco è un dolcificante naturale estratto dai fiori della palma del cocco: la sua particolarità consiste nel sapore (simile al caramello) e nel suo indice glicemico piuttosto basso (pari a 35). Lo zucchero di cocco dolcifica come il saccarosio, ma non causa sbalzi glicemici importanti.

Se non riuscite a trovare la farina di avena potete utilizzare semplici fiocchi d’avena passati nel frullatore e ridotti in polvere.