Crema Pasticcera Vegana al Cioccolato

Il commento di Alice - PersonalCooker

La crema pasticcera che vi ho proposto non ha nulla da invidiare alla tradizionale a base di uova. È perfetta per farcire torte e bignè oppure, se non sapete resistere, consumatela come un delizioso dessert al cucchiaio. Potete aggiustare la dose secondo i vostri gusti, aumentando o riducendo la dose di amido, otterrete una crema più o meno densa. Provate ad arricchirla con un pizzico di cannella e donerete un tocco in più che vi sorprenderà.