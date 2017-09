Crema Fredda al Caffè - in Bottiglia

Lo sapevi che…

A differenza della ricetta della crema fredda al cacao (in cui abbiamo utilizzato la panna fresca vaccina), in questa mousse suggeriamo l’uso della panna vegetale, molto più facile da utilizzare perché non impazzisce e non forma il burro. In altri termini, anche agitando in modo energico il composto, non si corre il rischio della separazione di fase!