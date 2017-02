Crema Calda al Caffè

Qualche alternativa…

Chi desidera una variante senza lattosio, può sostituire il latte animale con una qualsiasi altra bevanda vegetale a piacere. Per accentuare il sapore del caffè, è possibile aggiungere un cucchiaino di caffè solubile e/o un cucchiaino di cacao amaro in polvere.

Chi ama un sapore più dolce, può aumentare la quantità di zucchero secondo il proprio gusto.

L’amido di mais può essere sostituito con altri sfarinati, come ad esempio: farina bianca (per chi non è intollerante al glutine), amido di riso e fecola di patate.