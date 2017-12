Corona di Pandoro con Lamponi

Nota: per la mancanza di alcuni valori nutrizionali specifici, la traduzione chimica riportata qui a fianco dev’essere interpretata in maniera approssimativa; come base abbiamo infatti utilizzato un dolce simile ma non uguale al pandoro.

Quella della Corona di Pandoro con i Lamponi è una ricetta che appartiene al gruppo dei dessert.

Si tratta di un alimento abbastanza calorico, la cui energia è fornita principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine. I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi egualmente distribuiti tra saturi ed insaturi, e i peptidi a medio e alto valore biologico.

Le fibre sono abbondanti mentre il colesterolo è contenuto in media quantità.

La ricetta contiene alcuni ingredienti istamino-liberatori.

Sono presenti anche glutine e lattosio.

La Corona di Pandoro con i Lamponi è un prodotto che non si presta alle diete contro il sovrappeso e le patologie metaboliche come: ipercolesterolemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia ecc.

L’abbondanza di fibre può contribuire ad aumentare il movimento intestinale. Dev’essere essere totalmente eliminata dalla dieta per la celiachia e per l’intolleranza al lattosio; in caso di ridotta sopportazione all’istamina, la sua pertinenza dipende soprattutto dalla suscettibilità individuale.

Si tratta di una ricetta che non rispetta i criteri latto-ovo vegetariani (per l’utilizzo di colla di pesce) e vegani.

La porzione media di Corona di Pandoro con i Lamponi è di 30-40 g (circa 80-110 kcal).

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/Tv/Ricette/Dolci_Dessert/corona-pandoro-natale.html